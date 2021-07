Russia: Strategia di sicurezza nazionale, timori per esercitazioni Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo della cooperazione con Cina e India è tra i principali obiettivi elencati nella nuova Strategia di sicurezza nazionale della Russia. Il documento stabilisce il compito di "sviluppare un partenariato globale e una cooperazione strategica con la Cina, uno speciale partenariato strategico con l'India, che aiuterà, tra le altre cose, a creare meccanismi affidabili che garantiscano stabilità e sicurezza regionali nella regione dell'Asia Pacifico al di fuori delle varie alleanze". Nel documento approvato da Putin si ricorda inoltre come la Russia possa aumentare la sicurezza economica nazionale riducendo l'uso del dollaro nelle transazioni estere. Il documento mette in prospettiva "la diminuzione dell'uso del dollaro Usa nelle transazioni internazionali" come uno dei passi verso la sicurezza economica. Lo sviluppo interno e la produzione di vaccini sono indicati come un altro passo verso lo stesso obiettivo. (Rum)