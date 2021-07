Terrorismo: Di Maio, iniziativa per Sahel significa più sicurezza per Italia ed Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa internazionale promossa per contrastare le cellule terroristiche nei Paesi del Sahel significa “più sicurezza per l’Europa, più sicurezza per l’Italia”. Così il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, all’evento all’evento “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza” organizzato da Alis. Rispondendo a una domanda sulla riunione ministeriale della coalizione anti-Daesh, tenuta lo scorso 28 giugno a Roma, Di Maio ha sottolinato che all’evento hanno partecipato “circa 70 ministri deglI Esteri di tutto il mondo”. In questo momento storico, “i più importanti flussi migratori che vengono dall’Africa” passano per il Niger e per il Mali, in un’area, la regione del Sahel, “dove la maggior parte dei villaggi, non le capitali o le grandi città, è in mano a organizzazioni terroristiche”, ha detto Di Maio. (segue) (Res)