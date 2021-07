Terrorismo: Di Maio, iniziativa per Sahel significa più sicurezza per Italia ed Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni di questi Paesi stanno "implodendo", sono in grande difficoltà, "il Niger è quello più solido ma in Mali c’è stato il secondo colpo di Stato in pochi mesi, in Ciad è stato ucciso il presidente”, ha sottolineato Di Maio. Tutto questo “sta destabilizzando un polmone per l’Africa”, ha proseguito, “e i flussi migratori arrivano dal Mali verso la Spagna, via Marocco”, mentre quelli che arrivano in Italia “passano dal Niger e poi per la Libia". “Noi finalmente abbiamo assunto un’iniziativa internazionale, insieme, per contrastare le cellule terroristiche in quei Paesi”, ha detto Di Maio, sottolineando che l’iniziativa significa anche “aiutare quei popoli a una ripresa che la pandemia ha reso ancora più difficile”. Il terrorismo, secondo Di Maio, “non si combatte con l’esercito ma aiutando i giovani” e stabilizzando le aree colpite. Questo principio ispira la politica estera italiana nel Mediterraneo e non solo, guardando anche alle possibilità di crescita economica per il nostro Paese. (segue) (Res)