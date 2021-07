Vaticano: Carlo Villano proclamato vescovo ausiliare di Pozzuoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo ausiliare di Pozzuoli, Napoli, Carlo Villano, del clero della diocesi di Aversa, finora parroco e direttore dell'I.s.s.r. Interdiocesano Ss Apostoli Pietro e Paolo dell'Area Casertana, assegnandogli la sede titolare di Sorres. Lo si apprende da una nota della sala stampa vaticana. Carlo Villano è nato il 25 agosto 1969, ad Aversa, diocesi omonima e Provincia di Caserta. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1995. Ha conseguito il Dottorato in Teologia Morale e la laurea in Filosofia. Finora è stato vicario episcopale per la carità e la società degli uomini, direttore e docente dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano Ss Apostoli Pietro e Paolo dell'Area Casertana di Capua, direttore dell'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, assistente ecclesiastico nazionale alla Branca Rover/Scolte dell'Agesci. (Civ)