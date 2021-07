Roma 2021: Calenda, nessuna alleanza nemmeno ai ballottaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma serve una mobilitazione della cittadinanza, indipendentemente dalla collocazione politica. Ci sarà gente che voterà per la mia lista civica senza magari preferire Azione sul piano nazionale proprio perché si tratta di un'operazione civica, non politica. Non farò alleanze, nemmeno ai ballottaggi: non faccio entrare dalla finestra chi ho lasciato fuori fino a quel momento. Chiederò ai cittadini di votare per me". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per Azione ad Alanews. "A oggi, nessun candidato ha presentato un programma eccetto me, nemmeno la Raggi: sono in difficoltà perché non c'è verso di avere confronti, nonostante io li chieda a gran voce. Mi piacerebbe chiedere a un elettore del Pd perché votano Gualtieri. Su che base? Perché si presenta bene? Perché suona la chitarra? Quelli che dicono che votano Michetti, perché? Perché ha promesso di far tornare Roma 'caput mundi'? Ma che vuol dire? Ma davvero questi si possono presentare davanti alla gente senza dire ciò che vogliono fare? E poi ci lamentiamo? Abbiamo scambiato la politica per l'Isola dei Famosi". (Rer)