Roma 2021: Calenda, piano rifiuti di Zingaretti è libro dei sogni

- "Prima di tutto bisogna decidere chi gestisce le case popolari: la Regione?, il Comune?, non lo so, ma ce ne dev'essere uno. Lì ci saranno dei soldi, quelli del Recovery fund dedicati all'housing sociale, quindi vanno fatti investimenti di riqualificazione. Servono, però, due elementi fondamentali: nessuna tolleranza verso l'illegalità, anche quella presente all'interno dei movimenti per la casa e degli inquilini; e gestione unificata fra Ater ed Erp". Lo ha detto carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per Azione ad Alanews. "I campi Rom? Io penso vadano sempre sgomberati, anche quando si tratta di piccoli insediamenti. Vanno accolti coloro i quali vogliono integrarsi, senza riservare loro corsie preferenziali. Gli altri vanno sgomberati, sgomberati e sgomberati, altrimenti non se ne vanno. Devono capire che a Roma insediamenti non possono farne - ha aggiunto -. Acea deve acquisire Ama. Non viene fatto perché Ama è ancora oggi un feudo politico.Il ciclo dei rifiuti deve essere chiuso attraverso la termovalorizzazione: io non ho paura di parlare di termovalorizzatori. C'è quello di San Vittore cui poter aggiungere due linee, ma Regione Lazio non vuole farlo: allora da sindaco dirò alla Regione che a quel punto a San Vittore daremo solo i rifiuti di Roma. Il piano rifiuti di Zingaretti è un libro dei sogni, parla di una raccolta differenziata stimata a 25 punti percentuali in più del livello attuale. Siamo la terza città al mondo per traffico, non si può andare avanti così. La Raggi continua a riempire la città di piste ciclabili perché è la cosa più semplice. Ma è pericoloso, quando ricomincerà tutto a settembre sarà un disastro apocalittico".(Rer)