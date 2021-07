Olimpiadi: aumentano contagi a Tokyo, prossima settimana riunione su tetto spettatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area metropolitana di Tokyo ha registrato 716 nuovi casi di coronavirus oggi, in aumento rispetto a ieri e alla media della settimana precedente, di 563. Mercoledì 30 giugno il numero giornaliero dei contagi nella capitale ha superato la soglia di 700 per la prima volta dal più di un mese, dal 26 maggio. In tutto il Giappone oggi sono stati registrati 1.881 nuovi casi, con nove decessi. Benché le persone ricoverate a Tokyo con sintomi gravi siano solo 50, la situazione della capitale, con l’incremento di contagi più alto da cinque settimane, preoccupa in vista delle Olimpiadi estive, che inizieranno il 23 luglio. Secondo Norio Ohmagari, direttore del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie del Centro nazionale per la salute e la medicina globale, la tendenza è in ulteriore aumento. (segue) (Git)