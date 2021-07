Olimpiadi: aumentano contagi a Tokyo, prossima settimana riunione su tetto spettatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, nella conferenza stampa tenuta ieri dopo essere stata dimessa dall’ospedale in seguito a un ricovero per affaticamento, ha detto che i limiti attualmente previsti per gli spettatori dei Giochi, di 10 mila per impianto, potrebbe essere rivisto in caso di peggioramento della situazione e che potrebbe essere considerata anche l’opzione dell’assenza di pubblico, ipotizzata anche dal primo ministro, Yoshihide Suga. Una riunione per esaminare la questione si terrà la prossima settimana: gli organizzatori potrebbero riunirsi giovedì, giorno in cui è atteso il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach. (Git)