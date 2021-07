Spagna: legge su sicurezza nazionale, cittadini dovranno obbedire a indicazioni autorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi persona maggiorenne è obbligata ad attenersi e obbedire alle richieste delle autorità competenti, seguendo le linee guida del Consiglio di sicurezza nazionale, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza in Spagna. In caso di crisi, tutti i cittadini senza eccezione devono attenersi agli ordini e alle istruzioni impartite dalle autorità, come stabilisce la riforma della legge sulla sicurezza nazionale predisposta dal governo iberico e che riprende alcuni degli insegnamenti appresi durante quasi un anno e mezzo di crisi sanitaria, come riferisce il quotidiano "El Pais". (segue) (Spm)