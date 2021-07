Spagna: legge su sicurezza nazionale, cittadini dovranno obbedire a indicazioni autorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso in cui in Spagna venga dichiarato lo stato di crisi ("situazione di interesse per la sicurezza nazionale" è il nome dato dalla legge), le autorità possono anche procedere alla requisizione temporanea di tutti i tipi di proprietà, all'intervento o all'occupazione provvisoria di quelle necessarie o la sospensione di ogni tipo di attività. Coloro che subiscono danni patrimoniali a causa della requisizione dei loro beni o dell'interruzione della loro attività avranno diritto al risarcimento. Nelle sue prime bozze, la legge esclude il pagamento di indennizzi a coloro che sono obbligati a realizzare una prestazione individuale. (Spm)