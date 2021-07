Stadio Roma: Calenda, lunedì presenterò il mio progetto, realizzabile in quattro anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunedì presenterò il mio progetto per lo Stadio della Roma. Terrà conto della connettività, dello sviluppo urbano e della sicurezza. Il Flaminio non è una soluzione per il calcio: è uno stadio vincolato, non può rispondere alle caratteristiche necessarie per la sicurezza, infine ha nel sottosuolo una necropoli etrusca. Anche la zona Ostiense non è adatta per il suo enorme carico urbanistico. Bisogna ragionare, non come è stato fatto precedentemente. Il mio progetto sarà pragmatico e realizzabile in soli 4 anni". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per Azione ad Alanews. (Rer)