Sanità: Parente (Iv), investire in equipe multidisciplinare e case comunità

- “La salute non è solo questione medica. Abbiamo avuto molti ricoveri sociali forse inappropriati di tanti anziani che potevano essere curati a casa. Questa epidemia ci ha insegnato che a volte un anziano, per paura di un aggravamento di malattia, o per solitudine è stato ricoverato. Nella medicina territoriale, uno dei capisaldi sarà l’integrazione socio-sanitaria. Scontiamo ancora troppe differenze tra regioni”. Lo dichiara la presidente della Commissione Igiene e sanità di palazzo Madama ed esponente di Italia viva, Annamaria Parente partecipando al webinar “Salute e servizio sociale” organizzato dal Cnoas - Consiglio nazionale ordine assistenti sociali, dedicato all’approfondimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per la parlamentare “dobbiamo fare una grande azione come parlamento, approfittando di questa grande coalizione, affinché ci possano essere delle decisioni che possano uniformare i sistemi sociosanitari delle differenze tra regioni. E ‘necessario avere sul territorio delle equipe multidisciplinare con la presenza dell’assistente sociale. Solo dalla ricchezza delle varie professioni possiamo davvero mettere al centro la persona e approfittando della pandemia rivoluzionando questo sistema. Dobbiamo usare i fondi del Pnrr per dedicarli a questo. Continueremo a stimolare il governo per fare in modo che nella progettazione pratica per la spesa dei fondi, ci siano anche le case comunità e la previsione del continuum socio assistenziale”, conclude. (Com)