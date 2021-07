Libia: domani riunione Consiglio presidenziale su nomina del ministro della Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sua volta, Dabaiba ha risposto all’invito del Consiglio presidenziale richiamando il punto della road map che chiarisce le prerogative del capo del governo e il ruolo del Consiglio, sottolineando che tale compito spetta esclusivamente al governo. Secondo i media, il presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi, incontrerà in Egitto il presidente del parlamento Aguila Saleh e il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), per discutere della questione del ministro della Difesa. Lunedì scorso la Camera dei rappresentanti ha annunciato di aver ricevuto due messaggi dal comitato militare misto 5+5, che ha chiesto sia di nominare il ministro della Difesa, sia di non versare gli stanziamenti del bilancio previsti per il dicastero prima della nomina del titolare. (Res)