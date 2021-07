Governo: Berlusconi, deve finire il suo compito fino al 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha il compito fondamentale di far uscire il Paese dalla peggiore crisi del dopoguerra: lo abbiamo voluto per questo e sono stato io il primo a chiederlo, come soluzione eccezionale per tempi eccezionali, e deve finire il suo compito. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista che sarà pubblicata sul numero di luglio di Fortune Italia. “Sul piano sanitario la situazione va migliorando, grazie ad una campagna vaccinale che corrisponde a quella che noi avevamo proposto: sul piano economico invece si vedono appena i primi timidissimi segni di ripresa e forse si tratta solo di quello che gli economisti definiscono un rimbalzo tecnico, ma in ogni caso il cammino per la ripartenza è ancora lungo”, ha detto, sottolineando la necessità di utilizzare al meglio le risorse del Recovery plan “che abbiamo ottenuto ad un livello elevato grazie all’impegno mio e dell’onorevole Tajani nei confronti dei nostri colleghi del Partito popolare europeo”. (Rin)