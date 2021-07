Lavoro: Uiltrasporti su contratto Ugl Rider illegittimo, rappresentanza requisito fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Bologna ha dichiarato, sul presupposto della carenza del requisito di sindacato comparativamente più rappresentativo di Ugl rider, la disapplicazione del Ccnl sottoscritto dalla medesima sigla sindacale per i ciclofattorini: una sentenza importante che mette in evidenza ancora una volta quanto il tema della equa rappresentanza vada risolto. Così in una nota congiunta il segretario generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, e il segretario nazionale Marco Odone. “La Uiltrasporti aveva previsto l’applicazione del Ccnl dei trasporti e della logistica a tutto il settore dei ciclofattorini: riteniamo di aver dato un grande impulso ad una disciplina che deve tutelare e regolamentare queste figure professionali inquadrandole come lavoratori subordinati, come già è stato fatto da Just Eat e Runner Pizza, e non come lavoratori autonomi”, hanno detto, ribadendo l’impegno del sindacato affinché “tutte le piattaforme adottino una disciplina unitaria e attuino il Ccnl dei trasporti e della logistica: oggi più che mai è necessario garantire ai fattorini, attraverso la definizione di un contratto nazionale, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro per l'effettività di diritti minimi inderogabili”. (Com)