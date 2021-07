Milano 2021: Sala, se sarò rieletto sarò più coraggioso nelle politiche sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se sarò rieletto sarò più coraggioso nelle scelte per le politiche sociali". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione della lista Milano Unita, il cui capolista sarà Paolo Limonta, attuale assessore all'edilizia scolastica. Essere più coraggioso nelle politiche sociali, ha precisato Sala, "non è tanto e solo quanto il Comune investe nel welfare, noi su quello investiamo una cifra già significativa, ma bisogna passare dall'individuazione di bisogni estremi nella cura a trovare formule per ridare opportunità a chi è in situazione difficile. Il pnrr è una grande opportunità, è perfettibile, certamente, ma è una grande opportunità di lavoro per tanti". (Rem)