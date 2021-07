Libia: Haftar minaccia nuova guerra in caso di fallimento del processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, ha minacciato di tentare di "liberare" un’altra volta la capitale Tripoli, in caso di un fallimento del processo politico guidato dal Foro di dialogo politico (Lpdf) sotto l’egida dell’Onu. In un’intervista con il giornalista libico Mahmoud al Misrati, Haftar ha detto che la decisione di ritirare le sue milizie dal fronte di Tripoli, dopo la fallita offensiva lanciata nell’aprile 2019, è stata una decisione “sovrana” e "una scelta difficile". È stato il comando statunitense in Africa (Africom) a colpire le sue milizie nella base aerea di Watiya, nell’ovest della Libia, e in diversi altri fronti della capitale, ha inoltre aggiunto Haftar. Washington aveva chiesto all'Lna di distaccarsi dalla Russia, ha proseguito il generale, sottolineando che quando le milizie hanno richiesto un’alternativa, gli Usa hanno "sconfessato" e "scatenato" la Turchia, l’Africom e le tecnologie della Nato per colpirle. “Non ci siamo pentiti dell’uso eccessivo della forza nell’attaccare Tripoli, per proteggere le vite e le proprietà della nostra gente”, ha detto Haftar. Il comandante dell’Lna ha concluso sottolineando che l’unità della Libia, la sicurezza del suo territorio e l’espulsione degli occupanti – riferimento alla Turchia – sono “linee rosse” da non trascurare. (segue) (Lit)