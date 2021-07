Libia: Haftar minaccia nuova guerra in caso di fallimento del processo politico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled al Mishri, ha detto che il Foro di dialogo politico “è inciampato” nel raggiungere un terreno comune, e ha ostacolato le speranze dei libici nella possibilità di scegliere i loro rappresentanti. Le ragioni delle difficoltà, secondo il presidente del “Senato” libico, sono l’intransigenza di alcuni partiti e il loro tentativo di imporre elezioni senza condizioni specifiche per la candidatura. Sulla sua pagina ufficiale, Mishri si è rivolto a Haftar dicendo: “Togliti pure l’uniforme militare, rinuncia alla cittadinanza straniera e risolvi la tua situazione legale con i crimini di guerra, ma sarai sconfitto alle urne, come sei stato sconfitto con le munizioni”. Da parte sua, il rappresentante permanente della Libia all’Onu, Taher el Sonni, ha espresso la sua insoddisfazione, indicando che continua a esservi in Libia chi tenta da dieci anni di ostacolare il percorso, o per ignoranza o per mantenere deliberatamente il caos. L’ambasciata statunitense a Tripoli ha commentato: “Abbiamo seguito da vicino gli incontri del Foro a Ginevra questa settimana, compresi i membri che sembrano cercare di introdurre ‘pillole avvelenate’ per garantire che le elezioni non si svolgano, prolungando il processo costituzionale oppure creando nuove condizioni che devono essere rispettate per lo svolgimento delle elezioni”. (Lit)