Bangladesh: consegnati 2,5 milioni di dosi di Moderna dono degli Usa (2)

- Il vaccino di Moderna è stato autorizzato per l’uso di emergenza dalla Direzione generale dell’amministrazione dei farmaci (Dgda), l’ente regolatore bengalese, il 29 giugno. Nel Paese la campagna di vaccinazione, dopo il lancio simbolico del 26 gennaio, è stata avviata il 7 febbraio. Finora sono stati somministrati circa 10,1 milioni di dosi in tutto; le persone completamente vaccinate sono meno di 4,3 milioni, pari al 2,6 per cento della popolazione. Nel dettaglio, al primo luglio risultano 5.820.015 prime dosi e 4.289.913 richiami somministrate. Inizialmente è stato utilizzato solo il Covishield, ovvero l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii). (segue) (Inn)