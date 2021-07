Bangladesh: consegnati 2,5 milioni di dosi di Moderna dono degli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, l’interruzione delle consegne dovuta alla situazione epidemiologica indiana ha indotto il governo di Dacca a rivolgersi anche ad altri fornitori, ovvero alla Cina, alla Russia e agli Stati Uniti, pur continuando a chiedere all’India di garantire le consegne. Il Comitato di gabinetto per gli affari economici ha anche approvato in via di principio la proposta del ministero della Sanità di produrre localmente vaccini anti-Covid cinesi e russi. Il 12 maggio sono arrivate a Dacca le prime 500 mila dosi del vaccino di Sinopharm, donate da Pechino, e il 13 giugno altre 600 mila dosi, sempre a titolo di donazione; nel frattempo il governo ha annunciato l’acquisto di 15 milioni di dosi dall’azienda cinese. Il 31 maggio, nell’ambito dell’iniziativa Covax, sono state consegnate 100.620 dosi di Pfizer-BioNTech. (Inn)