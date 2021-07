M5s: Di Stefano, "ci rialzeremo ancora una volta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle si rialzerà ancora una volta "e dimostreremo a tutti, ancora, chi siamo e cosa vogliamo per la nostra Italia". Lo ha scritto su Facebook il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. "Faccio parte del Movimento 5 Stelle da quando ancora non si chiamava così, erano gli anni degli Amici di Beppe Grillo e dei MeetUp. Ho conosciuto Beppe circa 14 anni fa ed ho avuto la fortuna, direi il privilegio, di lavorare a stretto contatto con lui e con Gianroberto Casaleggio. Oltre un decennio dopo, passando attraverso enormi fatiche, poca riconoscenza e tantissima passione e speranza, ho avuto la fortuna, direi il privilegio, di lavorare a stretto contatto con Giuseppe Conte in veste di Sottosegretario dei sue due governi. Non avrei bisogno di aggiungere altro, di raccontarvi le mille storie di che abbiamo vissuto, le incredibili esperienze comuni che abbiamo fatto, per farvi comprendere il dolore, la lacerazione, che questi ultimi giorni mi hanno dato. Da lì il mio silenzio. Ho preferito lavorare nell’ombra, cercare di ricucire, chiamare e incontrare chiunque potesse dare una mano alla nostra comunità per uscire da questo guado, piuttosto che fare il commentatore o trarne vantaggio personale da 'fonte autorevole del M5S', come qualcuno fa scientificamente", ha scritto Di Stefano. (segue) (Res)