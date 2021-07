M5s: Di Stefano, "ci rialzeremo ancora una volta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato molto facile, prosegue il sottosegretario, "ignorare quei tanti falliti della politica che hanno usato quest’occasione per dire 've lo avevamo detto' o peggio ancora per rivendicare un ruolo nella 'scomparsa del M5S' (vi piacerebbe eh?), non ha senso infatti rispondere a chi sarà cancellato dalla storia nell’ignominia. Questa mattina mi sento leggermente più sereno perché qualcosa, piano piano, si sta muovendo. So che la gente chiamata a mediare ha a cuore quanto me il futuro del M5S e del progetto Conte, e quindi voglio dirvi una cosa: noi non molliamo mai", ha proseguito. "Noi, la comunità del M5S, siamo nati combattendo i giganti con le sole mani. Ci rialzeremo ancora una volta e dimostreremo a tutti, ancora, chi siamo e cosa vogliamo per la nostra Italia. Nel frattempo, chiaramente, saremo cambiati ancora, saremo cresciuti, avremo perso per strada qualcuno che non ha retto il peso della storia o forse non è mai stato pronto per lottare, ma avremo trovato qualcun altro all’altezza della sfida. La politica, in fondo, è come la vita. Andiamo avanti, uniti e rinnovati, e non lasciamo più a nessuno il privilegio di paragonarsi a noi", ha concluso Di Stefano. (Res)