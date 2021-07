Grecia: vice leader di Alba dorata Pappas trasferito nella prigione di Domokos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo in comando dell'ormai estinto partito estremista greco Alba dorata, Christos Pappas, è stato portato in prigione a Domokos, nella Grecia centrale. Lo riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini". Pappas, 59 anni, è stato condannato a scontare la pena a 13 anni di detenzione nel penitenziario di massima sicurezza dopo essere comparso davanti a un pubblico ministero ad Atene in seguito al suo arresto, avvenuto giovedì. Pappas ritroverà in carcere l'ex leader del partito Alba dorata, Nikos Michaloliakos e ad altri membri del gruppo di estrema destra. "Voleva arrendersi", ha detto alla stampa l'avvocato di Pappas. L'esponente di Alba dorata è stato arrestato giovedì notte nel sobborgo ateniese di Zografou dopo essere stato localizzato nell'appartamento di una donna ucraina di 52 anni. (segue) (Gra)