Grecia: vice leader di Alba dorata Pappas trasferito nella prigione di Domokos (2)

- L'ex partito politico di estrema destra Alba dorata, nell'ottobre del 2020 è stato riconosciuto come un'organizzazione criminale dalla Corte d'appello di Atene. Tutti i 68 imputati sono stati condannati ad almeno 10 anni di carcere: tra questi anche 18 ex parlamentari, incluso il leader di Alba dorata Nikos Michaloliakos e il suo vice Pappas, che era fuggito subito dopo la condanna. Secondo le informazioni divulgate dai media ellenici, l'arresto di Pappas è stato effettuato dopo le indagini antiterrorismo in un’abitazione in cui si era nascosto dopo la condanna. Lo scorso ottobre il Tribunale di Atene ha giudicato quattro casi racchiusi in uno: oltre all’operato di Alba dorata come organizzazione criminale, è stato giudicato l’omicidio per accoltellamento del rapper antifascista Pavlos Fyssas, avvenuto nel 2013 nel porto ateniese del Pireo, per cui è stato condannato Giorgos Roupakias, ritenuto un sostenitore del partito di estrema destra; cinque imputati sono stati ritenuti colpevoli per l'attacco ad altrettanti pescatori egiziani; confermati infine i capi d’imputazione anche per i quattro esponenti di Alba dorata accusati per gli attacchi ai sindacalisti del Fronte militante di tutti i lavoratori (Pame). (segue) (Gra)