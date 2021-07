Milano: Cocco su anagrafe, siglata convenzione con il Consiglio notarile per il rilascio dei certificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rinnova la convenzione tra il Consiglio notarile di Milano e il Comune di Milano per la consultazione e l'estrazione di certificati anagrafici, arricchendosi di nuovi servizi relativi all'accesso telematico da parte dei notai del distretto al Comune di Milano: la consultazione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) che consente di richiedere certificati anagrafici di quasi 65 milioni di italiani, il rilascio di estratti di stato civile con firma digitale e la trasmissione telematica delle convenzioni matrimoniali (contratti attraverso i quali i coniugi possono sostituire al regime patrimoniale legale della comunione, dei regimi atipici non previsti della legge o previsti dalla legge come la separazione dei beni e costituire fondi patrimoniali). Grazie a questo accordo il Consiglio notarile di Milano – tramite i propri notai - può accedere in autonomia ai servizi anagrafici online del Comune di Milano, evitando così ai professionisti e ai cittadini spostamenti inutili in città e attese allo sportello e velocizzando di conseguenza l'espletamento delle pratiche per i cittadini. (segue) (Com)