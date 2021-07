Milano: Cocco su anagrafe, siglata convenzione con il Consiglio notarile per il rilascio dei certificati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo a collaborare con le realtà presenti sul territorio per snellire i processi burocratici e azzerare le attese nel dialogo con la pubblica amministrazione - commenta l'assessore alla trasformazione digitale e servizi civici Roberta Cocco -. Anche grazie a questi accordi abbiamo raggiunto la soglia del 90 per cento di certificati scaricati digitalmente, con un notevole azzeramento dei tempi di attesa per i cittadini e per i professionisti. Il nostro percorso di trasformazione digitale continua nella giusta direzione, mettendo al centro innovazione e semplificazione e una forte sinergia tra pubblico e privato". "La convenzione stipulata con il Comune di Milano è un passo straordinario verso l'innovazione digitale perseguita congiuntamente dal notariato e dalla pubblica amministrazione, che operano da sempre in sinergia, per offrire servizi all'avanguardia che consentono un accesso in tempo reale all'anagrafe nazionale - commenta Carlo Munafò, presidente del Consiglio notarile di Milano – Questo accordo è già perfettamente attivo per la richiesta di tutti i certificati dello stato civile che possono così venire consultati e scaricati dai notai del distretto in tempo reale attraverso un collegamento da remoto di estrema efficienza, senza alcun costo per il cittadino." (Com)