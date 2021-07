Milano: Sala, importante che Consiglio approvi piano aria clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia importante che questo Consiglio approvi il piano aria clima: non dobbiamo scadere in un trimestre bianco perché è un percorso che è stato intrapreso da tanto tempo. Il Consiglio avrà questo scopo e poi ognuno potrà esprimere in aula i propri dubbi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione della lista Milano Unita, il cui capolista sarà Paolo Limonta, attuale assessore all'edilizia scolastica. Per quanto riguarda i progetti per il pnrr "mi pare che la critica fosse sulla connessione di Cassano e sul teleriscaldamento, mi è noto che Monguzzi la vede in maniera diversa, invece confermo che per me è un buon progetto. Detto ciò ci stanno delle divergenze", ha concluso.(Rem)