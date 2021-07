Milano 2021: Sala, se vinciamo governeremo in cinque anni difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo vincere, ma poi dovremo governare in cinque anni estremamente difficili". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione della lista Milano Unita, il cui capolista sarà Paolo Limonta, attuale assessore all'edilizia scolastica. "lo lo sto dicendo a chiare lettere da tanto tempo: se sarà rieletto lavorerò per una società più verde, più giusta, dove non solo i diritti ma le opportunità siano il più possibile comuni a tutti. E questa lista è un grande contributo". "A Volte - ha rimarcato il sindaco - siamo tesi a classificare le liste e i partiti in una visione orizzontale quanto sono a destra o a sinistra, ma le liste sono fatte anche di persone". "A questa lista – ha sottolineato Sala -cercherò di stare molto vicino e cercherò di fare molta attenzione. Perché se essere rivoluzionari, andare in discontinuità, avere una società più verde e più giusta sono belle parole di un politico e se sono diventato un politico di professione che si accontenta di belle parole allora no. Ma se invece sono serio, e io lo sono, potete aiutare a dare interpretazione vera e solida di questa ricerca. Non voglio fare nessuna classifica tra le liste che mi supportano ma se ripenso alle mie parole e ai miei sentimenti penso che questa lista li interpreti molto bene". "Noi dobbiamo vincere – ha concluso Sala - ma poi dovremo governare cinque anni che saranno estremamente difficili. Il tema è quello che succede oggi ma anche quello che succederà nei prossimi cinque anni. È veramente importante che dopo le elezioni tutti rimangano".(Rem)