Cultura: al Museo Garda di Ivrea inaugurata mostra opere d’arte della raccolta Olivetti

- È stata inaugurata oggi, negli spazi del Museo civico Garda di Ivrea, la mostra sulla collezione Olivetti e la cultura nell’impresa responsabile, che sarà aperta al pubblico fino al 17 ottobre. Stando al relativo comunicato stampa, la mostra fa parte di un programma pluriennale di iniziative che il museo e l’Associazione Archivio Storico Olivetti cureranno per rendere fruibili al grande pubblico le opere d’arte della raccolta, in stretta relazione con la documentazione storica che ne ricostruisce i processi di acquisizione: si tratta di un patrimonio culturale di documenti, filmati e fotografie, che la società Olivetti ha commissionato e acquistato negli anni e che riconosce il valore della cultura come fattore di crescita della società, dalla fabbrica al territorio. L’iniziativa, prosegue la nota, rientra nell’accordo siglato lo scorso febbraio dal comune di Ivrea, dall’Associazione Archivio Storico Olivetti, Tim e Olivetti che ha l’obiettivo di valorizzare e rendere disponibile la raccolta di opere d’arte dell’azienda di Ivrea: l’esposizione si articola su una selezione di oltre cento opere d’arte di 32 artisti e oltre cento documenti storici dell’Archivio e della Biblioteca dell’Associazione Archivio Storico Olivetti (segue) (Com)