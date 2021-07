Cultura: al Museo Garda di Ivrea inaugurata mostra opere d’arte della raccolta Olivetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un programma ricco di eventi, iniziative, esposizioni, pubblicazioni che è il risultato di “un’azione volontaria, di un’organizzazione interna, sistematica ed efficace a servizio della collettività e che risulta divenire progressivamente elemento identificativo dell’azienda, distintivo di riconoscibilità pubblica dell’azienda in Italia e nel mondo”. La provenienza delle opere è diversificata: acquisizioni dall’estero, da gallerie d’arte, da premi letterari e di pittura, da scambi e regali, da opere dedicate. Il risultato di questa diversificata e duratura attività di acquisizione nel corso del secolo scorso, ha costruito nel tempo un ricchissimo patrimonio di notevole valore storico-artistico per il nostro Paese, ma anche e soprattutto un modello di “progetto culturale” generato in seno all’impresa Olivetti. “Grazie al lavoro portato avanti da quest’amministrazione, attraverso lo storico rapporto con Olivetti, in questi ultimi anni si è rafforzata la collaborazione con Tim, la più grande società di telecomunicazione italiana: a comprova di ciò anche l’uscita dal caveau delle opere acquisite dall’azienda nel corso degli anni e la loro presentazione attraverso una serie di mostre alla cittadinanza e ai visitatori esterni che potranno vederle, in molti casi per la prima volta, al Museo Garda”, ha commentato Stefano Serioli, sindaco della città di Ivrea, aggiungendo che l’accordo prevede che queste opere siano messe in mostra a Ivrea in quanto i suoi abitanti con il loro lavoro e un forte senso di appartenenza all’azienda e al territorio hanno consentito il successo di Olivetti. (segue) (Com)