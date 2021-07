Cultura: al Museo Garda di Ivrea inaugurata mostra opere d’arte della raccolta Olivetti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore alla Cultura Costanza Casali ha poi aggiunto che l'amministrazione “ha creduto e lavorato al progetto di valorizzazione del patrimonio artistico culturale Olivetti, che si svilupperà in una rassegna di sei mostre: grazie all'accordo si è riusciti a far uscire dai caveau le opere d'arte della collezione Olivetti e renderle fruibili da parte del grande pubblico, un patrimonio di inestimabile valore che ha una valenza, oltre che artistica, anche culturale e sociale di altissimo livello”. “Essa rappresenta il segno tangibile e la testimonianza storica del modo di fare impresa responsabile della Olivetti, ove al centro c'era l'uomo e la cultura intesa come possibilità di riscatto sociale e di crescita: il Comune di Ivrea è orgoglioso di essere tra gli artefici che hanno reso possibile questa grande e prestigiosa operazione di valore universale, che andrà a beneficio di un pubblico che ci auguriamo vasto ed eterogeneo”, ha aggiunto. (segue) (Com)