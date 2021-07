Cultura: al Museo Garda di Ivrea inaugurata mostra opere d’arte della raccolta Olivetti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi è un giorno importante, il traguardo del lavoro congiunto e proficuo di tanti mesi tra Tim, Olivetti, Comune di Ivrea, Associazione Archivio Storico Olivetti e Museo Garda, che permette alla popolazione di Ivrea e a tutti gli amanti dell’arte e della cultura di poter nuovamente ammirare la collezione Olivetti, patrimonio di valore unico con valenza culturale, sociologica, artistica”, ha aggiunto poi Gaetano di Tondo, presidente dell’Associazione Archivio Storico Olivetti e vice president Communication and External relations director di Olivetti. “Il valore della cultura come strumento strategico dell’impresa e come fattore di crescita culturale della società, è il primo di 6 percorsi che ci condurranno verso grandi riscoperte: abbiamo creduto da subito in questo progetto di valorizzazione della città dove Olivetti è nata, che sicuramente contribuirà a creare nuove opportunità di incontro e confronto culturale non solo in ambito locale, anche grazie al percorso di valorizzazione delle opere stesse, come ulteriore stimolo per una visita dal vivo, attraverso una narrazione digitale e multimediale, in coerenza con l’attuale ruolo di fabbrica digitale in ambito IoT del Gruppo Tim”, ha continuato, aggiungendo che il concetto “caro ad Olivetti di ‘human centricity’ è ben sintetizzato anche nella comunicazione che ci accompagnerà in questi anni ripresa in modo corale da tutti gli attori coinvolti”. (Com)