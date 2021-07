Polonia: Tusk assume la guida del partito di opposizione Piattaforma civica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha assunto la guida del partito polacco Piattaforma civica (Po). Lo riferisce l’agenzia di stampa “Pap”, citando il portavoce di Po. Il leader della formazione di opposizione, Borys Budka, ha rassegnato le dimissioni nel corso della riunione odierna del consiglio nazionale di Po. Tusk, attuale presidente del Partito popolare europeo e fra i fondatori di Piattaforma civica, assumerà l’incarico solo in qualità di vicesegretario, dopo aver ricevuto oggi la nomina dal comitato della formazione. Intervenendo alla riunione di Po, Tusk ha dichiarato di essere “tornato” per “vincere la lotta per il futuro contro Diritto e giustizia (PiS)”, l’attuale partito di governo in Polonia. (Vap)