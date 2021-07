M5s: D’Uva, con comitato dei sette rinnoviamo il Movimento uniti e compatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di costituire un comitato composto da sette portavoce è una buona notizia per tutta la comunità del Movimento 5 Stelle: a loro il compito di lavorare agli atti che staranno alla base della nuova struttura. Così in una nota il deputato questore M5s Francesco D'Uva. "Un lavoro costruito con l'obiettivo di rafforzare il senso di unità che è stato sempre uno dei punti di forza del Movimento e fare sintesi tra le vari posizioni, rispettando i nostri valori identitari che sono le linee guida del nostro agire: sono certo che Luigi Di Maio, Roberto Fico, Stefano Patuanelli, Vito Crimi, Davide Crippa, Ettore Licheri e Tiziana Beghin riusciranno a trovare la quadra", ha detto. "Nei giorni scorsi mi sono espresso sulla persona che ritengo il naturale leader del nostro Movimento, capace di guidarci con maturità e con rinnovato entusiasmo: dobbiamo tornare al più presto a portare avanti le battaglie e le sfide che abbiamo ancora da vincere nell'interesse dei cittadini, e per farlo abbiamo bisogno di una solida struttura e di una leadership forte, che sia realmente capace di garantire al Movimento 5 Stelle un profondo rinnovamento e una rinascita”, ha concluso. (Rin)