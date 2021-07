San Siro: Sala, su nuovo stadio fino a oggi difeso interessi comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è una novità: credo che sullo stadio la sensibilità non solo è diversa tra i partiti, ma anche tra i cittadini. Ognuno la vede a modo suo. Io posso solamente dire che se le squadre portano un progetto concreto, non posso non ascoltarle, però mi pare che fino ad oggi ho cercato di difendere gli interessi della collettività". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione della lista Milano Unita, il cui capolista sarà Paolo Limonta, attuale assessore all'edilizia scolastica parlando con i giornalisti che gli facevano notare che proprio Limonta è critico sul progetto del nuovo stadio. (Rem)