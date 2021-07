Quirinale: Sciotto (Fapi), elezione di Berlusconi sarebbe orgoglio per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vedere il presidente Silvio Berlusconi salire al Colle nelle vesti di Capo dello Stato sarebbe motivo di grande orgoglio e soddisfazione per le categorie produttive del Paese, in quanto per la prima volta un imprenditore andrebbe ad occupare la poltrona più prestigiosa della nazione. Così il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto, in merito all'ipotesi di candidatura di Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica. "Siamo convinti che il presidente Berlusconi darebbe lustro e credibilità internazionale all'Italia nel mondo, consentendo alle imprese di crescere e di espandersi anche in ragione di una autorevole ed esperta guida della nostra Repubblica", ha detto. (Com)