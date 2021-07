Vaticano: scandalo Sloane Avenue, a giudizio Becciu e altri nove (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora: Raffaele Mincione, al quale l'accusa contesta i reati di peculato, truffa, abuso d'ufficio, appropriazione indebita e autoriciclaggio; Nicola Squillace, al quale l'accusa contesta i reati di truffa, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio; Fabrizio Tirabassi, al quale l'accusa contesta i reati di corruzione, estorsione, peculato, truffa e abuso d'ufficio; e Gianluigi Torzi, al quale l'accusa contesta i reati di estorsione, peculato, truffa, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio. Rinviato a giudizio anche il cardinale Angelo Becciu, nei cui confronti si procede, come normativamente previsto, per i reati di peculato ed abuso d'ufficio anche in concorso, nonché di subornazione. A giudizio anche quattro società: Hp Finance, riferibile ad Enrico Crasso, alla quale l'accusa contesta il reato di truffa; Logsic Humanitarne Dejavnosti, riferibile a Cecilia Marogna, alla quale l'accusa contesta il reato di peculato; Prestige Family Office, riferibile sempre ad Enrico Crasso, alla quale l'accusa contesta il reato di truffa; e Sogenel Capital Investment, sempre riferibile ad Enrico Crasso, alla quale l'accusa contesta il reato di truffa. Le indagini, avviate nel luglio 2019 su denuncia dell'Istituto per le opere di Religione e dell'Ufficio del revisore generale, hanno visto piena sinergia tra l'Ufficio del Promotore e la sezione di Polizia giudiziaria del Corpo della Gendarmeria. (segue) (Civ)