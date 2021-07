M5s: Di Maio, momento politicamente molto delicato, lavorare per trovare soluzione comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il M5s si tratta di un momento politicamente molto delicato, durante il quale bisogna “parlare pochissimo e lavorare per trovare una soluzione comune”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo all’evento “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza” organizzato da Alis. “Troveremo una soluzione comune per far ripartire questo progetto”, ha detto Di Maio, ricordando il ruolo da anni del M5s nella politica italiana.(Res)