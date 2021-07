Roma: controlli nel quartiere San Lorenzo e all'Esquilino, un arresto e quattro sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri e fino a notte fonda, i carabinieri del gruppo di Roma hanno eseguito un servizio di controllo del territorio volto a contenere e sciogliere eventuali assembramenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e verificare il rispetto delle normative per il contenimento di episodi di "mala movida". Le attività si sono concentrate nel quartiere "San Lorenzo" dove è stato sanzionato un esercizio commerciale nei pressi di via degli Aurunci. I militari hanno accertato che il titolare del bar continuava la vendita da asporto di bevande alcoliche oltre l'orario consentito dall’ordinanza emessa dal comune di Roma. Al termine del controllo, i carabinieri hanno fatto scattare anche la sanzione accessoria della chiusura del bar per 5 giorni. Poco più tardi, nella rete dei carabinieri sono finiti anche 3 giovani sorpresi a consumare e trasportare bevande all’interno di bottiglie in vetro oltre le ore 22. Per i 3 trasgressori sono scattate sanzioni per un totale di 480 euro. (segue) (Rer)