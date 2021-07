Roma: controlli nel quartiere San Lorenzo e all'Esquilino, un arresto e quattro sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’Esquilino, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino egiziano di 25 anni, già sottoposto al divieto di dimora nel comune di Roma, per i reati di furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in via Cairoli, su segnalazione della centrale operativa del gruppo di Roma, dove hanno identificato la vittima, un cittadino indiamo di 33 anni, il quale ha riferito che, pochi minuti prima, mentre stava camminando con la moglie lungo la strada, è stato avvicinato da un uomo che gli ha strappato la collanina in oro dal collo e si è dato alla fuga a piedi. La vittima, insieme a due passanti, che hanno notato la scena, hanno rincorso il malfattore e sono riusciti a bloccarlo all’angolo con via Principe Umberto. All’arrivo dei carabinieri, lo scippatore, ha consegnato la collana spontaneamente alla vittima, ma ha opposto resistenza all’arresto, cercando di dimenarsi al fine di fuggire. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. (Rer)