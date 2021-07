Vaticano: processo Sloane Avenue, tra gli imputati non c'è monsignor Perlasca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di processo del Promotore di giustizia vaticano a carico di 10 persone e quattro società nell’ambito della vicenda della compravendita dell’immobile al n.60 di Sloane Avenue a Londra consegna già un primo responso: esce di scena monsignor Alberto Perlasca, ex braccio destro di Angelo Becciu. All’epoca in cui era sostituto agli Affari generali come capo ufficio amministrativo della prima sezione della Segreteria di Stato, era finito anche lui tra gli indagati per lo scandalo legato al palazzo di Londra: indicato come la figura chiave per scoperchiare gli intrecci finanziari della Santa Sede, il suo nome non compare tra coloro che devono essere giudicati, dunque, dall'inchiesta non sono emerse responsabilità nei suoi confronti. (Civ)