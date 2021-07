Violenza donne: Papatheu (FI), molto grave ritiro Turchia da Convenzione Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il definitivo ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne è un fatto molto grave e preoccupante". Lo afferma la senatrice di Forza Italia e componente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Urania Papatheu. "Esprimo la mia solidarietà alle donne turche che sono scese in piazza, con alcuni momenti di tensione con le forze dell'ordine, per protestare contro la decisione - continua la parlamentare azzurra in una nota -. È ora che la comunità internazionale, a cominciare dall'Unione europea, intervenga nei confronti delle autorità di Ankara. Il contrasto alla violenza di genere non deve conoscere confini". (Com)