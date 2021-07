Vaticano: scandalo Sloane Avenue, Becciu a processo anche per subornazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale Angelo Becciu, ex Sostituto della Segreteria di Stato, è tra le 10 persone che affronteranno il processo in Vaticano, al via il prossimo 27 luglio, nel quadro della vicenda della compravendita dell’immobile al n. 60 di Sloane Avenue a Londra. I reati contestati sono quelli di "peculato ed abuso d'ufficio anche in concorso, nonché di subornazione", così come riferito dalla Santa Sede in una nota. La novità è costituita dal reato di subornazione: il prelato è di fatto accusato di offerto o promesso denaro a un testimone, a un perito o a un interprete, per indurlo a una falsa testimonianza, perizia o interpretazione. Tutto è partito dalle inchieste sullo scandalo del palazzo di Sloane Avenue a Londra, e in cui Becciu è coinvolto in prima persona, benché abbia sempre tentato di difendersi assicurando di aver agito nell'esclusivo interesse della Santa Sede. Lo scorso 24 settembre 2020, l'allora Prefetto della Congregazione per le cause dei santi fu costretto a presentare le proprie dimissioni, prontamente accettate dal Pontefice: con le dimissioni, Becciu ha perso tutte le prerogative cardinalizie, e in quella stessa occasione il Papa avrebbe detto di aver perso la fiducia in lui. Alla base della rinuncia, ci sarebbe proprio lo scandalo di Sloane Avenue: con le indagini che hanno portato al rinvio a giudizio di Becciu e altre nove persone, la procura pontificia avrebbe accertato ruoli e interessi dei protagonisti coinvolti nell'acquisto dell'immobile di Londra, oltre al percorso dei soldi destinati alla carità del papa e finiti a finanziare operazioni poco chiare che, lungi dal portare un guadagno alle casse del Vaticano, per gli inquirenti si sono tradotte in una perdita accertata di oltre 18 milioni di euro al settembre del 2018. (Civ)