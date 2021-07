Roma: sospese per 15 giorni licenze di due locali in zona San Lorenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adottati i primi provvedimenti dalla questura di Roma nella zona di San Lorenzo. Sospese, ai sensi dell'art 100 Tulps per 15 giorni, le licenze di due locali a causa della vendita di bevande alcoliche in contrasto con la normativa di settore. I serrati e costanti controlli svolti dalla polizia di Stato in stretta collaborazione con la polizia locale Roma Capitale e le altre forze dell'ordine nell'area della movida del quartiere San Lorenzo hanno portato all'adozione, da parte del questore di Roma, dopo un'istruttoria avanzata dal commissariato di zona e conclusa dalla divisione polizia amministrativa, di due provvedimenti di sospensione dell'attività per 15 giorni di due locali, uno in piazza dell'Immacolata e l'altro in viale dello Scalo di San Lorenzo. (segue) (Rer)