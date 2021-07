Roma: sospese per 15 giorni licenze di due locali in zona San Lorenzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo locale, durante i controlli dei giorni scorsi, è risultato frequentato da persone con numerosi pregiudizi di polizia ed è stato sanzionato per aver venduto alcolici oltre l'orario consentito. Anche l'altro locale era stato già sanzionato per aver violato le norme che regolano la vendita di alcol. Per entrambi i locali, al momento della contestazione delle violazioni, erano state disposte le chiusure delle attività per alcuni giorni come sanzioni accessorie. Il provvedimento odierno prevede la sospensione delle attività per 15 giorni; provvedimento adottato in applicazione dell'articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi pubblica sicurezza). Sono stati gli uomini del commissariato San Lorenzo a notificare i decreti apponendo il previsto cartello "Chiuso con provvedimento del Questore di Roma". (Rer)