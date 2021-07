Russia: operazione antiterrorismo a Nalchik, cinque militanti uccisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze antiterrorismo russe hanno annunciato di aver "neutralizzato" cinque militanti nel corso di un'operazione nella città di Nalchik, nel Sud del Paese. "Dopo uno scambio a fuoco, cinque militanti sono stati eliminati. Non ci sono feriti fra i civili o fra gli agenti delle forze di sicurezza", ha reso noto il Comitato nazionale antiterrorismo della Federazione Russa. Gli estremisti, che erano rinchiusi in una casa in un sobborgo di Nalchik, hanno aperto il fuoco in risposta alll'invito ad arrendersi da parte delle forze dell'ordine. Nelle vicinanze è stata dichiarata l'allerta speciale antiterrorismo. (Rum)