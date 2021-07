Milano: emessi dal Questore 6 divieti di accesso alle linee metropolitane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un divieto di accesso a tutta la rete gialla Mm3 e alla fermata "Duomo" per 12 mesi, invece, è stato emesso, giovedì 1 luglio, a carico di un uomo italiano 43enne, già destinatario del foglio di via dal comune di San Donato Milanese presso cui si recava per acquistare droga nel vicino boschetto di Rogoredo, che è stato colto più volte a chiedere dazioni di denaro ai viaggiatori in transito con fare molesto e insistente sulla linea. Altri tre daspo urbano sono stati irrogati, giovedì 1 luglio a carico di tre donne nate in Romania, di 22, 29 e 32 anni, tutte con numerosi precedenti per furto aggravato e già destinatarie di ordini di allontanamento, che non potranno più accedere alla stazione metropolitana "Duomo" né gravitare nelle immediate vicinanze degli accessi di superficie, rispettivamente per 9, 6 e 12 mesi. È questo il frutto dell'intensa attività di prevenzione disposta dal Questore di Milano lungo la rete metropolitana cittadina, svolta in sinergia dagli agenti della Polmetro e dai poliziotti dell'ufficio misure di prevenzione personali della divisione anticrimine i quali, a seguito dei frequenti servizi di controllo straordinari effettuati nel mese di giugno, hanno allontanato per 48 ore dalla rete metropolitana circa cinquanta persone che, a vario titolo, impedivano la libera fruizione dell'infrastruttura di trasporto. Al fine di diffondere una vera e propria cultura della "sicurezza partecipata" e coinvolgere quanti più soggetti a contribuire al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'iniziativa di prevenzione è stato coinvolto anche il servizio di sicurezza dell'azienda trasporti milanesi Atm che ha messo a disposizione alcuni suoi addetti alla security. (Com)