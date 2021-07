Cina: ministro Esteri Wang al Forum per la pace, “nessuno sottovaluti determinazione cinese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, è intervenuto oggi alla cerimonia di apertura del nono Forum mondiale per la pace, organizzato dall’Università Tsinghua di Pechino e dall’istituto governativo Chinese People’s Institute of Foreign Affairs (Cpifa), con un discorso che ha toccato i temi della pandemia, del terrorismo, dell’Afghanistan, della Corea del Nord, dell’Iran e di Taiwan. Il ministro ha ribadito la posizione assertiva della Cina sulla scena internazionale e criticato gli Stati Uniti con l’accusa di una “mentalità da Guerra fredda”. Riferendosi al centenario del Partito comunista cinese (Pcc), celebrato il primo luglio, Wang ha sottolineato che “la Cina non è lo stesso Paese di cento anni fa” e ha avvertito che “nessun individuo o entità dovrebbe sottovalutare la determinazione e la capacità del popolo cinese di sostenere la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo del Paese”, richiamando le parole pronunciate dal presidente Xi Jinping nel giorno dell’anniversario. (segue) (Cip)