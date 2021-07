Cina: ministro Esteri Wang al Forum per la pace, “nessuno sottovaluti determinazione cinese” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione afgana Wang ha dichiarato che gli Usa “non dovrebbe semplicemente trasferire l’onere su altri e ritirarsi dal Paese lasciandolo incustodito nel disordine”. Sulla questione nordcoreana ha affermato che le “legittime preoccupazioni di Pyongyang” dovrebbero essere “riconosciute e affrontate”. Sulla questione iraniana ha sostenuto che il ritiro unilaterale statunitense dal Piano d'azione congiunto globale (Jcpoa) è alla base dell’attuale crisi. Il Forum, sul tema “Cooperazione per la sicurezza internazionale nell’era post-pandemia: protezione e pratica del multilateralismo”, proseguirà fino a domani, 4 luglio, con la partecipazione di politici, diplomatici e funzionari, sia in presenza sia online. L’edizione di quest’anno si concentrerà, in particolare, sull’influenza delle relazioni sino-americane sull’ordine internazionale, sulla geopolitica nell’era digitale, sull’iniziativa di connettività della Nuova via della seta o Belt and road initiative (Bri), sulla ripresa economica globale, sulla cooperazione per la sicurezza nella regione Asia-Pacifico, sui rapporti tra Cina e India, sulla riduzione degli armamenti strategici, sul ruolo dei Paesi Brics (Russia, India, Cina e Sudafrica). (Cip)