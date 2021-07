Rifiuti: Fipe Confcommercio Roma chiede bollette ridotte per bar e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni i dodicimila bar e ristoranti di Roma stanno ricevendo le bollette per il pagamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti relative al primo semestre 2021. Considerato il lungo periodo in cui le attività sono state sottoposte a misure restrittive che ne hanno ridotto significativamente l’operatività fino quasi ad azzerarla era forte l’attesa che l’amministrazione tenesse conto di ciò nel calcolo delle tariffe così come era stato fatto per i 78 giorni di chiusura del primo lockdown quando il Comune aveva riconosciuto una riduzione, peraltro insufficiente, del 25% della quota variabile della tariffa 2020". Lo comunica in una nota Fipe Confcommercio Roma. "E’ bene ricordare che la Regione Lazio ha avuto 16 cambi di colore con 80 giorni in fascia rossa e arancione ovvero con la chiusura totale di bar e ristoranti e 115 giorni in gialla con la possibilità di stare aperti fino alle 18:00. Solo a partire dal 26 aprile è stato possibile lavorare negli spazi all’aperto e solo dal primo giugno si è tornati a lavorare anche al chiuso. A tutto ciò occorre aggiungere che la capienza dei locali continua ad essere ridotta di almeno il 30 per cento per via dei protocolli di sicurezza sanitaria". (segue) (Com)